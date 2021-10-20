В Пензенской области за сутки подтверждено 327 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. 327 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 31 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 среды, 20 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 76 тыс. 313 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 717.

Умерли 3 тыс. 225 человек. За последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 94 тыс. 825 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 34 тыс. 73 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 65 тыс. 712 пациентов, из них 25 тыс. 231 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 226 тыс. 353, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 28 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

