В Пензенской области за сутки подтверждено 335 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 октября 2021. PenzaNews. 335 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 35 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 21 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 76 тыс. 648 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 752.

Умерли 3 тыс. 254 человека. За последние сутки зарегистрировано 29 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 131 тыс. 164 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 36 тыс. 339 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 91 тыс. 607 пациентов, из них 25 тыс. 895 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 227 тыс. 389, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 36 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

