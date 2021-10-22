В Пензенской области за сутки подтверждено 340 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. 340 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 25 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 пятницы, 22 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 76 тыс. 988 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 777.

Умерли 3 тыс. 277 человек. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

В России зафиксировано 8 млн. 168 тыс. 305 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 37 тыс. 141 человека.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 117 тыс. 60 пациентов, из них 25 тыс. 453 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 228 тыс. 453, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 64 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

