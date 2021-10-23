В Пензенской области за сутки подтверждено 343 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 23 октября 2021. PenzaNews. 343 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 22 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 23 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 77 тыс. 331 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 799.

Умерли 3 тыс. 304 человека. За последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 205 тыс. 983 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 37 тыс. 678 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 143 тыс. 137 пациентов, из них 26 тыс. 77 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 229 тыс. 528, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 75 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 октября 2021 года.

