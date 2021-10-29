В Пензенской области за сутки подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. 375 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 26 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 пятницы, 29 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 79 тыс. 446 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 932.

Умерли 3 тыс. 464 человека. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.

В России зафиксировано 8 млн. 432 тыс. 546 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 39 тыс. 849 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 302 тыс. 515 пациентов, из них 30 тыс. 462 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 236 тыс. 220, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 163 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения будут ужесточены.

