В Пензенской области за сутки подтвержден 371 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 октября 2021. PenzaNews. 371 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 27 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.05 субботы, 30 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 79 тыс. 817 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 959.

Умерли 3 тыс. 489 человек. За последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 472 тыс. 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 251 человека.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 331 тыс. 424 пациента, из них 28 тыс. 909 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 237 тыс. 380, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 160 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

