В Пензенской области за сутки подтверждено 374 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 31 октября 2021. PenzaNews. 374 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 29 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 31 октября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 80 тыс. 191 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 58 тыс. 988.

Умерли 3 тыс. 517 человек. За последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 513 тыс. 790 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 993 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 358 тыс. 539 пациентов, из них 27 тыс. 115 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 238 тыс. 538, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 158 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

