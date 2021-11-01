В Пензенской области за сутки подтверждено 368 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. 368 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 25 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 понедельника, 1 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 80 тыс. 559 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 13.

Умерли 3 тыс. 546 человек. За последние сутки зарегистрировано 29 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 554 тыс. 192 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 402 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 381 тыс. 726 пациентов, из них 23 тыс. 187 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 239 тыс. 693, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 155 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

