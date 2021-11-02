В Пензенской области за сутки подтверждено 377 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. 377 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 36 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 2 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 80 тыс. 936 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 49.

Умерли 3 тыс. 571 человек. За последние сутки зарегистрировано 25 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 593 тыс. 200 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 39 тыс. 8 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 412 тыс. 631 пациент, из них 30 тыс. 905 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 240 тыс. 871, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 178 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

