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В Пензенской области за сутки подтвержден 381 случай заражения коронавирусом

12:07 | 03.11.2021 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. 381 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписан 31 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 среды, 3 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 381 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 81 тыс. 317 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 80.

Умерли 3 тыс. 599 человек. За последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 633 тыс. 643 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 443 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 445 тыс. 438 пациентов, из них 32 тыс. 807 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 242 тыс. 60, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 189 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

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