В Пензенской области за сутки подтверждено 382 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 ноября 2021. PenzaNews. 382 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 38 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 4 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 81 тыс. 699 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 118.

Умерли 3 тыс. 625 человек. За последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 673 тыс. 860 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 217 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 477 тыс. 366 пациентов, из них 31 тыс. 928 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 243 тыс. 255, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 195 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

