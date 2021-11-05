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В Пензенской области за сутки подтверждено 385 случаев заражения коронавирусом

12:23 | 05.11.2021 | Медицина

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Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. 385 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 36 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 5 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 385 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 82 тыс. 84 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 154.

Умерли 3 тыс. 649 человек. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.

В России зафиксировано 8 млн. 714 тыс. 595 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 735 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 505 тыс. 971 пациент, из них 28 тыс. 605 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 244 тыс. 447, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 192 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — ограничения ужесточены.

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