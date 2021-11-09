В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. 390 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 39 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 9 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 83 тыс. 636 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 285.

Умерли 3 тыс. 746 человек. За последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 873 тыс. 655 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 39 тыс. 160 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 619 тыс. 596 пациентов, из них 32 тыс. 36 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 249 тыс. 215, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 211 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

