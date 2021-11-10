В Пензенской области за сутки подтверждено 394 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. 394 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 26 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 среды, 10 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 84 тыс. 30 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 311.

Умерли 3 тыс. 774 человека. За последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.

В России зафиксировано 8 млн. 911 тыс. 713 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 38 тыс. 58 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 654 тыс. 161 пациент, из них 34 тыс. 565 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 250 тыс. 454, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 239 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

