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В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом

13:30 | 11.11.2021 | Медицина

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Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. 396 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 37 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 четверга, 11 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 84 тыс. 426 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 348.

Умерли 3 тыс. 798 человек. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.

В России зафиксировано 8 млн. 952 тыс. 472 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 40 тыс. 759 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 687 тыс. 317 пациентов, из них 33 тыс. 156 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 251 тыс. 691, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 237 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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