В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. 390 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 92 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 понедельника, 15 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 86 тыс. 2 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 666.

Умерли 3 тыс. 901 человек. За последние сутки зарегистрировано 28 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 109 тыс. 94 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 38 тыс. 420 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 812 тыс. 557 пациентов, из них 27 тыс. 972 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 256 тыс. 597, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 211 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

