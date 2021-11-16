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В Пензенской области за сутки подтверждено 397 случаев заражения коронавирусом

12:21 | 16.11.2021 | Медицина

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Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. 397 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 125 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 12.10 вторника, 16 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 397 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 86 тыс. 399 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 791.

Умерли 3 тыс. 927 человек. За последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 145 тыс. 912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 36 тыс. 818 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 846 тыс. 448 пациентов, из них 34 тыс. 161 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 257 тыс. 837, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 240 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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