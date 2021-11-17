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В Пензенской области за сутки подтвержден 401 случай заражения коронавирусом

12:17 | 17.11.2021 | Медицина

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Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. 401 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 167 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 среды, 17 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтвержден 401 случай заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 86 тыс. 800 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 59 тыс. 958.

Умерли 3 тыс. 948 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 9 млн. 182 тыс. 538 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 36 тыс. 626 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 882 тыс. 836 пациентов, из них 36 тыс. 388 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 259 тыс. 84, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 247 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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