В Пензенской области за сутки подтверждено 397 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. 397 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 196 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.15 четверга, 18 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 87 тыс. 197 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 60 тыс. 154.

Умерли 3 тыс. 969 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 9 млн. 219 тыс. 912 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 37 тыс. 374 человек.

За весь период в стране выздоровели 7 млн. 919 тыс. 250 пациентов, из них 36 тыс. 414 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 260 тыс. 335, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 251 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

