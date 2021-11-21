В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 ноября 2021. PenzaNews. 390 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 289 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 21 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 88 тыс. 377 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 60 тыс. 918.

Умерли 4 тыс. 33 человека. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода.

В России зафиксировано 9 млн. 331 тыс. 158 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 36 тыс. 970 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 24 тыс. 930 пациентов, из них 32 тыс. 504 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 264 тыс. 95, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 252 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

