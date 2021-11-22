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В Пензенской области за сутки подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом

12:16 | 22.11.2021 | Медицина

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. 387 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 294 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 понедельника, 22 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 88 тыс. 764 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 61 тыс. 212.

Умерли 4 тыс. 59 человек. За последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 366 тыс. 839 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 35 тыс. 681 человека.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 53 тыс. 643 пациента, из них 28 тыс. 713 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 265 тыс. 336, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 241 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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