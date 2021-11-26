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В Пензенской области за сутки подтверждено 383 случая заражения коронавирусом

11:47 | 26.11.2021 | Медицина

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Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. 383 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 322 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.10 пятницы, 26 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 383 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 90 тыс. 318 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 62 тыс. 419.

Умерли 4 тыс. 137 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 502 тыс. 879 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 34 тыс. 690 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 200 тыс. 971 пациент, из них 36 тыс. 145 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 270 тыс. 292, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 235 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 30 ноября 2021 года.

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