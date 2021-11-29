EN
22:36:26 Понедельник, 29 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 373 случая заражения коронавирусом

13:39 | 29.11.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. 373 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 461 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 понедельника, 29 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 373 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 91 тыс. 448 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 63 тыс. 851.

Умерли 4 тыс. 205 человек. За последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода.

В России зафиксировано 9 млн. 604 тыс. 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 33 тыс. 860 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 295 тыс. 811 пациентов, из них 27 тыс. 700 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 273 тыс. 964, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 209 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенские полицейские с начала года задокументировали более 90 преступлений в сфере коррупции В Пензенской области за 9 месяцев от отравления алкоголем умерли 186 человек
Нападающий Валуйский пополнил состав пензенского «Дизеля» Представители непарламентских партий выступят в пензенском Заксобрании
Бойко стала замначальника департамента по охране памятников истории и культуры Инна Чарыкова ответит на вопросы пензенцев о ВИЧ-инфекции
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама