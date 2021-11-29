В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 31 декабря Общество

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Действие ограничительных мер, введенных в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 декабря 2021 года. Соответствующие изменения внесены 29 ноября в постановление губернатора №27.

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«В пункте 3 в абзаце первом слова «по 30 ноября 2021 года включительно» заменить словами «по 31 декабря 2021 года включительно», — сказано в документе.

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Из него также следует, что запрет на проведение в Пензенской области публичных и иных массовых мероприятий теперь не распространяется на обучающие и форумные мероприятия для представителей малого бизнеса и организаций-экспортеров.

Постановление губернатора, текст которого обнародован на сайте регионального правительства, вступает в силу со дня официального опубликования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.