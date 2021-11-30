В Пензенской области за сутки подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. 370 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 492 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 вторника, 30 ноября, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 91 тыс. 818 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 64 тыс. 343.

Умерли 4 тыс. 220 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 636 тыс. 881 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 32 тыс. 648 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 329 тыс. 253 пациента, из них 33 тыс. 442 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 275 тыс. 193, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 229 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

