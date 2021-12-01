EN
02:08:53 Четверг, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 365 случаев заражения коронавирусом

13:36 | 01.12.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. 365 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 472 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 среды, 1 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 365 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 92 тыс. 183 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 64 тыс. 815.

Умерли 4 тыс. 241 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 9 млн. 669 тыс. 718 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 32 тыс. 837 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 364 тыс. 932 пациента, из них 35 тыс. 679 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 276 тыс. 419, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 226 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова
Недостатки в организации питания в пензенских лицеях №2 и №29 устранены — мэрия Новые ламинарные шкафы приобретены для баклаборатории пензенской больницы №6
Безработная жительница Пензы подозревается в краже продуктов Мужчина, пытавшийся убежать от полицейских и ударивший одного из них, предстанет перед судом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама