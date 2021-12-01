В Пензенской области за сутки подтверждено 365 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. 365 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 472 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 среды, 1 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 92 тыс. 183 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 64 тыс. 815.

Умерли 4 тыс. 241 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 9 млн. 669 тыс. 718 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 32 тыс. 837 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 364 тыс. 932 пациента, из них 35 тыс. 679 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 276 тыс. 419, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 226 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

