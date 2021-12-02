EN
16:03:25 Четверг, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом

13:48 | 02.12.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. 363 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 566 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 2 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 92 тыс. 546 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 65 тыс. 381.

Умерли 4 тыс. 259 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 703 тыс. 107 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 33 тыс. 389 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 400 тыс. 117 пациентов, из них 35 тыс. 185 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 277 тыс. 640, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 221 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» завершил реализацию проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области Малофеев и Карпов выступят на первенстве мира по прыжкам в воду
В Пензе в выручке супермаркета обнаружена фальшивая купюра Пензенец, ударивший сожительницу ножом в живот, приговорен к 2 годам колонии
Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама