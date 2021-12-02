В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. 363 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 566 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 четверга, 2 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 92 тыс. 546 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 65 тыс. 381.

Умерли 4 тыс. 259 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 703 тыс. 107 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 33 тыс. 389 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 400 тыс. 117 пациентов, из них 35 тыс. 185 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 277 тыс. 640, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 221 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

