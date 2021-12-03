В Пензенской области за сутки подтверждено 360 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. 360 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 582 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.50 пятницы, 3 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 92 тыс. 906 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 65 тыс. 963.

Умерли 4 тыс. 277 человек. За последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 736 тыс. 37 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 32 тыс. 930 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 436 тыс. 631 пациент, из них 36 тыс. 514 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 278 тыс. 857, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 217 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

