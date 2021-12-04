В Пензенской области за сутки подтвержден 361 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 4 декабря 2021. PenzaNews. 361 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 573 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 субботы, 4 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 93 тыс. 267 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 66 тыс. 536.

Умерли 4 тыс. 298 человек. За последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход.

В России зафиксировано 9 млн. 769 тыс. 11 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 32 тыс. 974 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 471 тыс. 813 пациентов, из них 35 тыс. 182 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 280 тыс. 72, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 215 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

