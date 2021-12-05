В Пензенской области за сутки подтверждено 362 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 5 декабря 2021. PenzaNews. 362 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 611 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 5 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 93 тыс. 629 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 67 тыс. 147.

Умерли 4 тыс. 317 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 801 тыс. 613 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 332 тыс. 602 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 502 тыс. 406 пациентов, из них 30 тыс. 593 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 281 тыс. 278, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 206 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

