В Пензенской области за сутки подтверждено 358 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. 358 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 642 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 7 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 94 тыс. 344 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 68 тыс. 386.

Умерли 4 тыс. 346 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 864 тыс. 845 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 31 тыс. 96 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 565 тыс. 91 пациент, из них 34 тыс. 615 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 283 тыс. 644, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 182 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

