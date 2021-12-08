В Пензенской области за сутки подтверждено 357 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. 357 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 626 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 среды, 8 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 94 тыс. 701 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 69 тыс. 12.

Умерли 4 тыс. 358 человек. За последние сутки зарегистрировано 12 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 895 тыс. 597 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 30 тыс. 752 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 602 тыс. 67 пациентов, из них 36 тыс. 976 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 284 тыс. 823, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 179 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

