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В Пензенской области за сутки подтверждено 350 случаев заражения коронавирусом

12:37 | 09.12.2021 | Медицина

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Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. 350 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 688 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 четверга, 9 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 350 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 95 тыс. 51 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 69 тыс. 700.

Умерли 4 тыс. 377 человек. За последние сутки зарегистрировано 19 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 925 тыс. 806 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 30 тыс. 209 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 637 тыс. 861 пациент, из них 35 тыс. 794 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 286 тыс. 4, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 181 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

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