В Пензенской области за сутки подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. 348 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 649 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.45 пятницы, 10 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 95 тыс. 399 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 70 тыс. 349.

Умерли 4 тыс. 390 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 956 тыс. 679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 30 тыс. 873 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 673 тыс. 518 пациентов, из них 35 тыс. 657 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 287 тыс. 180, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 176 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

