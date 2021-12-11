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В Пензенской области за сутки подтверждено 349 случаев заражения коронавирусом

12:13 | 11.12.2021 | Медицина

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Пенза, 11 декабря 2021. PenzaNews. 349 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 637 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.20 субботы, 11 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 349 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 95 тыс. 748 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 70 тыс. 986.

Умерли 4 тыс. 407 человек. За последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов.

В России зафиксировано 9 млн. 986 тыс. 967 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 30 тыс. 288 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 709 тыс. 964 пациента, из них 36 тыс. 446 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 288 тыс. 351, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 171 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

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