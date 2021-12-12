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В Пензенской области за сутки подтверждено 345 случаев заражения коронавирусом

14:09 | 12.12.2021 | Медицина

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Пенза, 12 декабря 2021. PenzaNews. 345 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 582 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 воскресенья, 12 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 345 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 96 тыс. 93 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 71 тыс. 568.

Умерли 4 тыс. 418 человек. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 16 тыс. 896 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 29 тыс. 929 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 741 тыс. 355 пациентов, из них 31 тыс. 391 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 289 тыс. 483, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 132 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

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