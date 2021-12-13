В Пензенской области за сутки подтверждено 344 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. 344 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 528 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 понедельника, 13 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 96 тыс. 437 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 72 тыс. 96.

Умерли 4 тыс. 432 человека. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 46 тыс. 454 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 29 тыс. 558 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 769 тыс. 916 пациентов, из них 28 тыс. 561 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 290 тыс. 604, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 121 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

