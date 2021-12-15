В Пензенской области за сутки подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. 330 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 537 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 среды, 15 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 97 тыс. 112 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 73 тыс. 198.

Умерли 4 тыс. 457 человек. За последние сутки зарегистрировано 11 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 103 тыс. 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 28 тыс. 363 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 839 тыс. 633 пациента, из них 35 тыс. 633 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 292 тыс. 891, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 142 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 декабря 2021 года.

