В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 17 декабря 2021. PenzaNews. 322 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 593 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 пятницы, 17 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 97 тыс. 759 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 74 тыс. 365.

Умерли 4 тыс. 488 человек. За последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 159 тыс. 389 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 743 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 914 тыс. 225 пациентов, из них 37 тыс. 437 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 295 тыс. 104, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 80 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

