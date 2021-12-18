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В Пензенской области за сутки подтверждено 313 случаев заражения коронавирусом

14:17 | 18.12.2021 | Медицина

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Пенза, 18 декабря 2021. PenzaNews. 313 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 598 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 субботы, 18 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 313 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 98 тыс. 72 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 74 тыс. 963.

Умерли 4 тыс. 495 человек. За последние сутки зарегистрировано 7 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 186 тыс. 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 434 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 952 тыс. 266 пациентов, из них 38 тыс. 41 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 296 тыс. 180, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 76 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

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