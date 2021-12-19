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В Пензенской области за сутки подтверждено 309 случаев заражения коронавирусом

12:24 | 19.12.2021 | Медицина

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Пенза, 19 декабря 2021. PenzaNews. 309 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 579 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 19 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 309 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 98 тыс. 381 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 75 тыс. 542.

Умерли 4 тыс. 501 человек. За последние сутки зарегистрировано 6 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 214 тыс. 790 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 27 тыс. 967 человек.

За весь период в стране выздоровели 8 млн. 984 тыс. 921 пациент, из них 32 тыс. 655 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 297 тыс. 203, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 23 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

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