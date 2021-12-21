В Пензенской области за сутки подтверждено 310 случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. 310 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 583 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.40 вторника, 21 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 98 тыс. 998 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 76 тыс. 701.

Умерли 4 тыс. 523 человека. За последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 267 тыс. 719 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 25 тыс. 907 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 55 тыс. 199 пациентов, из них 40 тыс. 219 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 299 тыс. 249, за сутки зарегистрировано 1 тыс. 27 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

