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В Пензенской области за сутки подтверждено 287 случаев заражения коронавирусом

14:11 | 27.12.2021 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. 287 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 673 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.30 понедельника, 27 декабря, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 287 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 100 тыс. 787 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 80 тыс. 384.

Умерли 4 тыс. 587 человек. За последние сутки зарегистрировано 8 летальных исходов.

В России зафиксировано 10 млн. 415 тыс. 230 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 23 тыс. 210 человек.

За весь период в стране выздоровели 9 млн. 293 тыс. 486 пациентов, из них 33 тыс. 715 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 305 тыс. 155, за сутки зарегистрировано 937 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 января 2022 года.

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