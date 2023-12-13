В пензенскую больницу №6 поступил второй ангиограф Медицина

Пенза, 13 декабря 2023. PenzaNews. Новый ангиографический комплекс стоимостью более 60 млн. рублей, приобретенный благодаря программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниям» национального проекта «Здравоохранение», поступил в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Региональный сосудистый центр, открытый [...] на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, за два года своей работы стал экспертным центром помощи пациентам с сосудистыми катастрофами. Ежедневно здесь проводится порядка 10-15 ангиографий как экстренным, так и плановым пациентам, 5-6 стентирований коронарных сосудов и имплантации электрокардиостимуляторов пациентам с нарушением ритма и проводимости», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что с введением в эксплуатацию второго ангиографа у врачей появится возможность проводить больше плановых манипуляций и внедрять новые методики лечения сосудистых патологий.

Как отметил руководитель регионального сосудистого центра клинической больницы №6 Дмитрий Максимов, в настоящее время продолжаются работы по подготовке помещения под размещение ангиографического комплекса.

«Они уже выходят на завершающий этап. Поэтому в ближайшее время мы надеемся, что начнется монтаж и наладка оборудования», — сказал Дмитрий Максимов, слова которого приводятся в пресс-релизе.