В Пензенской области в 2023 году на приобретение медоборудования направлено более 818,5 млн. рублей Медицина

Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Более 818,5 млн. рублей направлено на закупку современного медицинского оборудования в Пензенской области в 2023 году в рамках федеральных и региональных программ.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, благодаря финансированию удалось снизить процент диагностического оборудования первичного звена со сроком службы более 10 лет до 21%.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено 122,1 млн. рублей на приобретение 54 единиц медоборудования. Одним из последних поставлен второй ангиограф для оснащения регионального сосудистого центра, действующего на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина. Его стоимость — 68 млн. рублей.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на переоснащение медицинских организаций предусмотрено 69,3 млн. рублей.

Поставлены и введены в эксплуатацию семь единиц медоборудования, из них аппарат близкофокусной рентгенотерапии, рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места и видеоэндоскопический комплекс.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Пензенской области» предусмотрено 207 млн. рублей, в том числе 48,9 млн. рублей — на закупку 22 единиц медтехники для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи.