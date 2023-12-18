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В Пензенской области в 2023 году на приобретение медоборудования направлено более 818,5 млн. рублей

10:42 | 18.12.2023 | Медицина

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Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. Более 818,5 млн. рублей направлено на закупку современного медицинского оборудования в Пензенской области в 2023 году в рамках федеральных и региональных программ.

В Пензенской области в 2023 году на приобретение медоборудования направлено более 818,5 млн. рублей

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, благодаря финансированию удалось снизить процент диагностического оборудования первичного звена со сроком службы более 10 лет до 21%.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрено 122,1 млн. рублей на приобретение 54 единиц медоборудования. Одним из последних поставлен второй ангиограф для оснащения регионального сосудистого центра, действующего на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина. Его стоимость — 68 млн. рублей.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» на переоснащение медицинских организаций предусмотрено 69,3 млн. рублей.

Поставлены и введены в эксплуатацию семь единиц медоборудования, из них аппарат близкофокусной рентгенотерапии, рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места и видеоэндоскопический комплекс.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Пензенской области» предусмотрено 207 млн. рублей, в том числе 48,9 млн. рублей — на закупку 22 единиц медтехники для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи.

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