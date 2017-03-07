Пензенская область вновь названа регионом с максимальной устойчивостью Политика

Пенза, 7 марта 2017. PenzaNews. Пензенская область сохранила позиции в рейтинге социально-политической устойчивости, составленном фондом «Петербургская политика» за февраль 2017 года.

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Согласно представленным данным, рейтинг региона, как и по итогам предыдущего месяца, составил 8,1 пункта.

В числе позитивных событий февраля аналитики назвали ввод в эксплуатацию завода технических фабрикатов, который стал частью проекта группы компаний «Дамате» по производству мяса индейки; подписание постановления о создании индустриального парка «Союз», датированное 30 января, а также открытие в Пензе двух новых врачебных амбулаторий и первого в Поволжье детского православного социально-реабилитационного центра «Серафим».

Кроме того, положительно на рейтинг региона повлияло продление Законодательным собранием Пензенской области срока выплаты ежемесячных пособий семьям при рождении третьего и последующих детей.

К событиям, оказавшим негативное влияние на положение региона в рейтинге, эксперты отнесли возбуждение уголовного дела в отношении вице-мэра Пензы Владимира Попкова, который подозревается в служебном подлоге.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.