Подозреваемый в покушении на получение взятки зампред гордумы Пензы задержан Политика

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин, подозреваемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, задержан. Об этом сообщил глава города Валерий Савельев.

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«Тюрин Георгий Валерьевич в настоящее время задержан. В течение 48 часов будет определена мера пресечения», — сказал он журналистам, комментируя произошедшее днем в пятницу, 5 мая.

Комментируя личные качества зампреда гордумы, Валерий Савельев отметил, что Георгий Тюрин — «грамотный руководитель, ответственный сотрудник».

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«Всегда на должность заместителя председателя городской думы назначается человек, который может справиться с этой работой», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о серии публикаций в СМИ, в которых говорилось о возможной причастности Георгия Тюрина к скандалу с дольщиками в Ухтинке, глава города сказал, что знает о них.

«Да, были определенные публикации, мы на них обратили внимание, но состава преступления там не было», — пояснил он, отметив, что «у депутатов нет таких полномочий» разбираться в подобных проблемах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере — возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого.

В соответствии с уставом «Единой России», членство Георгия Тюрина в партии было приостановлено до решения суда.

Комментируя уголовное дело против зампреда гордумы, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что каждый замешанный в коррупции человек, независимо от занимаемого поста и политической позиции, должен нести ответственность по закону.

В свою очередь глава города Пензы Валерий Савельев назвал уголовное дело против Георгия Тюрина «полной неожиданностью» и крайне неприятным фактом.