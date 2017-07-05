Лидер «ПНВ» прокомментировал выдвижение Олега Мельниченко кандидатом в депутаты Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Председатель совета молодежной общественной организации «Поколение нового времени» Иван Финогеев прокомментировал ИА «PenzaNews» включение заместителя полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России».

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«Не скажу, что это для меня стало неожиданностью, но, с другой стороны, то, что он включен именно в общеобластную часть списка, не ожидал. Я думал, что [член Совета Федерации РФ Виктор] Кондрашин будет вместо него», — сказал собеседник агентства.

По словам Ивана Финогеева, об истинных причинах выдвижения Олега Мельниченко можно только догадываться.

В качестве наиболее вероятных версий он назвал две: либо его решили «сослать» из Нижнего Новгорода на малую родину, либо заместитель полпреда призван усилить позиции партии власти в регионе.

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«По некоторым округам, на мой взгляд, позиции «Единой России» очень и очень слабы. [...] Его направили сюда, возможно, для того, чтобы укрепить партийную дисциплину и поднять авторитет партии в глазах жителей региона», — отметил председатель совета «ПНВ».

Он пояснил, что на имидже партии, в частности, негативно сказалось уголовное дело против бывшего заместителя председателя пензенской гордумы Георгий Тюрина, который в настоящее время находится в СИЗО.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 июня были сформированы предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от «Единой России». В общеобластную часть списка были включены губернатор Иван Белозерцев, секретарь реготделения партии, председатель Заксобрания Валерий Лидин и член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин.

5 июля на XXIII конференции реготделения «Единой России» Валерий Лидин сообщил, что состав тройки претерпел изменения — вместо Виктора Кондрашина в общеобластную часть было предложено включить Олега Мельниченко.

Позже он пояснил, что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».