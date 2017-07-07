Пензенский губернатор опустился в федеральном медиарейтинге, сохранив позиции в окружном Политика

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опустился с 29 на 37 строчку медиарейтинга глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия» за июнь 2017 года.

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Согласно представленным данным, если в мае главе региона было посвящено 4 тыс. 675 публикаций в СМИ, то в июне их стало меньше — 4 тыс. 140.

Также уменьшилось значение медиаиндекса — с 19 тыс. 181,4 до 18 тыс. 625,8 пункта.

Несмотря на существенное снижение позиций в федеральном рейтинге, среди глав регионов Приволжского федерального округа Иван Белозерцев по-прежнему занимает восьмое место.

В медиарейтинге его опережают главы Татарстана, Саратовской области, Пермского края, Самарской области, Удмуртии, Нижегородской области и Башкортостана.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» представитель компании «Медиалогия» Надежда Жуковская, внимание СМИ в июне привлекло решение губернатора о снижении платы за перераспределение земельных участков, визит делегации во главе с Иваном Белозерцевым в Беларусь, а также увольнение чиновников за посещение сомнительных сайтов.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.