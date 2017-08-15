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Иван Белозерцев проведет прямую линию с пензенцами 31 августа

10:11 | 15.08.2017 | Политика

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответит на вопросы жителей региона в ходе прямой линии, которая будет организована по аналогии со специальной программой с участием президента России Владимира Путина, в четверг, 31 августа.

Иван Белозерцев проведет прямую линию с пензенцами 31 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«31 августа отвечу на вопросы жителей области в прямом эфире пензенских телеканалов в ходе «Прямой линии», — написал глава региона в своем «Твиттере» во вторник, 15 августа.

Он добавил, что сбор вопросов начнется в ближайшие дни.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым была анонсирована на следующий день после одноименной телепрограммы с участием президента РФ Владимира Путина.

Она преподносилась как ее аналог, однако фактически превратилась в телепередачу «11 канала» с главой региона в качестве специального гостя.

В 2017 году Иван Белозерцев анонсировал прямую линию с жителями Пензенской области на оперативном совещании в правительстве региона 19 июня. По мнению губернатора, прямая линия с населением должна стать традицией.
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